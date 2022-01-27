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В Белом доме оценили возможность вторжения России на Украину

Псаки: США полагают, что вторжение России на Украину может произойти в любой момент
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность вторжения России на Украину. Об этом она заявила на брифинге. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, в Вашингтоне еще с прошлой недели говорят о том, что наблюдается подготовка и наращивание военного присутствия России на украинской границе, а также то, что вторжение может произойти в любой момент. «Наша оценка с тех пор не изменилась», — подчеркнула пресс-секретарь.

Псаки также добавила, что США не могут читать мысли президента России Владимира Путина. Она отметила, что, хотя вторжение и может произойти в любое время, США не делали прогноза этого. «Президент США Джо Байден не делал прогноза касательно времени», — добавила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что США серьезно относятся к попыткам дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. «Думаю, как вы слышали от госсекретаря, советника по национальной безопасности и других, мы не знаем, играют ли русские в дипломатические игры, но мы надеемся, что нет», — отметила Псаки.

Марина Совина
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