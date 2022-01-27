Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме призвали Россию отказаться от дипломатических игр вокруг Украины

Псаки: США надеются, что Россия «не играет в игры» в ситуации вокруг Украины
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США серьезно относятся к попыткам дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об она рассказала на брифинге, передает РИА Новости.

«Думаю, как вы слышали от госсекретаря, советника по национальной безопасности и других, мы не знаем, играют ли русские в дипломатические игры, но мы надеемся, что нет», — отметила Псаки. Она подчеркнула, что Вашингтон намерен продвигать дипломатию, чтобы двери мирного разрешения кризиса всегда оставались открытыми, и чтобы при готовности Москвы стороны могли продвигаться по дипломатическому пути.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия вторгнется на Украину, то газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. По ее словам, Вашингтон един со своими союзниками в том, что в случае эскалации напряженности со стороны Москвы ответ будет «быстрым и жестким».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб мирный житель
США начали поставку нового пакета военной помощи Украине
Россиянин нашел способ самостоятельно убрать сугробы с улиц подмосковного города
Полицейские отпустили избитого в Каире российского фотографа
На российском мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Илон Маск потерял миллиарды долларов
Маэстро Понасенков заступился за пострадавшего от конфликта с учителем школьника
Киргизия призвала Таджикистан сесть за стол переговоров
В Белом доме призвали Россию отказаться от дипломатических игр вокруг Украины
В Госдепе прокомментировали реакцию России на ответ США по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter