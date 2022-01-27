В Белом доме призвали Россию отказаться от дипломатических игр вокруг Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США серьезно относятся к попыткам дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об она рассказала на брифинге, передает РИА Новости.

«Думаю, как вы слышали от госсекретаря, советника по национальной безопасности и других, мы не знаем, играют ли русские в дипломатические игры, но мы надеемся, что нет», — отметила Псаки. Она подчеркнула, что Вашингтон намерен продвигать дипломатию, чтобы двери мирного разрешения кризиса всегда оставались открытыми, и чтобы при готовности Москвы стороны могли продвигаться по дипломатическому пути.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия вторгнется на Украину, то газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. По ее словам, Вашингтон един со своими союзниками в том, что в случае эскалации напряженности со стороны Москвы ответ будет «быстрым и жестким».

