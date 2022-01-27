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В Европарламенте призвали избежать «агрессии» против Украины

В Европарламенте обеспокоились концентрацией российских войск у границы с Украиной

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европарламенте (ЕП) призвали международное сообщество продолжить прилагать дипломатические усилия с целью избежать новой волны агрессии против Украины. С соответствующим заявлением выступили глава делегации ЕП в Комитете парламентского сотрудничества Россия — ЕС Рышард Чарнецкий и докладчик ЕП по отношениям с Россией Андрюс Кубилюс, пишет ТАСС.

Они отметили, что в противном случае такое развитие событий приведет к серьезным последствиям, в том числе к введению санкций против Москвы.

Докладчики также подчеркнули, что концентрация российских войск у границы с Украиной и в Крыму вызывает беспокойство в Европарламенте. По их мнению, подобное сосредоточение сил РФ является еще одним признаком агрессивного поведения России и ее стратегии по дестабилизации Украины, а также представляет реальную угрозу европейской безопасности.

Ранее Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское Министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан в среду, 26 января, и передал его заместителю министра Александру Грушко.

Ксения Назарова
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