Посол опроверг нападение России на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он подчеркнул, что стране нужны добрососедские отношения с Украиной. Заявление посла приводится в официальном Facebook-аккаунте диппредставительства.

Российский посол опроверг нападение на Украину и заверил в этом «со всей ответственностью». «Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом», — подчеркнул он.

Антонов также назвал кощунством обвинения Запада в адрес России. По его словам, они направлены против Москвы в рамках информационной войны. В качестве финальной цели Запада Антонов назвал обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса.

Запад обвиняет Россию в подготовке нападения на Украину с осени 2021 года. В Кремле неоднократно опровергали эти заявления. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что доказательства «угрозы вторжения» отсутствуют. Он также назвал неверными предположения о том, что Россия якобы шантажирует США и НАТО агрессией в сторону Украины.

