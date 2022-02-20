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В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов запрещенными снарядами

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ населенного пункта Петровское запрещенными минами

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле снарядами, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 21:23. Уточняется, что 21 мина калибром 120 миллиметров была выпущена со стороны населенного пункта Богдановка в сторону пункта Петровское.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по окраинам Донецка 24 мины калибром 120 миллиметров. Кроме того, еще пять мин были выпущены по населенному пункту Зайцево Южной, четыре — по Старомихайловке.

Ксения Назарова
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