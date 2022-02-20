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В ДНР заявили об обстреле запрещенными Минскими соглашениями снарядами

Представительство СЦКК в ДНР заявило о 3 обстрелах ВС Украины по 3 направлениям

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Представительство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле снарядами, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за десять минут Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по окраинам Донецка 24 мины калибром 120 миллиметров. Еще пять мин были выпущены по населенному пункту Зайцево Южной, четыре — по Старомихайловке.

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В СЦКК подсчитали, что с начала суток обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, было выпущено 162 снаряда и мины калибром 82-122 миллиметра.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (НМ ДНР) опубликовала планы наступления Вооруженных сил Украины на Луганскую народную республику (ЛНР) и ДНР. Как пояснил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин, к операции, разработанной Генеральным штабом Украины будут привлечены практически все боеспособные части и соединения ВСУ. На достижение победного результата украинскими военными якобы выделяется до пяти суток.

Марина Совина
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