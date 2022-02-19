Стало известно о планах наступления Украины на ЛНР и ДНР

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) опубликовала планы наступления Вооруженных сил Украины на Луганскую Народную Республику (ЛНР) и ДНР. Информацией, добытой разведслужбами ДНР, поделился официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Основные сведения о планах, а также карта предполагаемого наступления опубликованы на сайте Народной милиции ДНР.

«Цель украинской наступательной операции — «зачистка» территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных Республик», — говорится в заявлении Басурина.