Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о планах наступления Украины на ЛНР и ДНР

Народная милиция ДНР опубликовала планы наступления Украины на ДНР и ЛНР

Фото: Shutterstock

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) опубликовала планы наступления Вооруженных сил Украины на Луганскую Народную Республику (ЛНР) и ДНР. Информацией, добытой разведслужбами ДНР, поделился официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Основные сведения о планах, а также карта предполагаемого наступления опубликованы на сайте Народной милиции ДНР.

«Цель украинской наступательной операции — «зачистка» территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных Республик», — говорится в заявлении Басурина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Россия начала учения с пусками баллистических ракет
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за снаряда в Ростовской области
Сбежавшую из московской квартиры метровую змею нашли
Стало известно о планах наступления Украины на ЛНР и ДНР
Вяльбе оценила победу Большунова в масс-старте на Олимпиаде
Российский телеведущий обвинил «Руки вверх!» в обмане фанатов
Обвинявшийся Зеленским в подготовке переворота олигарх покинул Украину
Канцлер ФРГ оценил возможность Украины вступить в НАТО
В Германии назвали причину ненападения России на Украину
В ДНР рассказали о жертвах диверсий украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.