Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР вслед за ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее аналогичный указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР», — говорится в документе.

За сутки 18 февраля украинские силовики ВСУ обстреляли территорию ЛНР 31 раз. По данным представителей республики, боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Ростовской области выделили пять миллиардов рублей для беженцев из Донбасса
В Госдуме рассказали об огромных очередях на выезде из Донбасса
В ЛНР вслед за ДНР объявили всеобщую мобилизацию
В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек
Роднина оценила представление Валиевой к государственной награде
В США рассказали о заставляющих Россию думать F-35
В канадской столице из-за беспорядков задержали более 100 человек
В ДНР объявили о всеобщей мобилизации
В Вашингтоне заявили о готовности к прибытию колонн грузовиков
Гинцбург назвал необходимое для остановки мутации коронавируса условие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.