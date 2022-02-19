В ЛНР вслед за ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее аналогичный указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР», — говорится в документе.

За сутки 18 февраля украинские силовики ВСУ обстреляли территорию ЛНР 31 раз. По данным представителей республики, боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.