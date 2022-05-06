Американцев призвали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая

США призвали американцев отказаться от посещения мероприятий в Москве по случаю Дня Победы

Американцев призвали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, посольство США в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения массовых мероприятий по случаю Дня Победы.

Ранее жителям Латвии также рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая. Также сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине.

