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Американцев призвали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая

США призвали американцев отказаться от посещения мероприятий в Москве по случаю Дня Победы

Американцев призвали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, посольство США в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения массовых мероприятий по случаю Дня Победы.

Ранее жителям Латвии также рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая. Также сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине.

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Марина Совина
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