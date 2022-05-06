LETA: Служба госбезопасности призвала жителей Латвии не посещать военные мемориалы 9 мая

Жителям Латвии рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на латвийское Национальное информационное агентство LETA.

Сообщается, что с таким призывом выступила Служба государственной безопасности страны.

Ранее сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Также стало известно, что власти Киева запретили массовые праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Причиной такого решения власти называют действующее военное положение.