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Жителям Латвии рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая

LETA: Служба госбезопасности призвала жителей Латвии не посещать военные мемориалы 9 мая

Фото: Lukas Balandis / Global Look Press

Жителям Латвии рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на латвийское Национальное информационное агентство LETA.

Сообщается, что с таким призывом выступила Служба государственной безопасности страны.

Ранее сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Также стало известно, что власти Киева запретили массовые праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Причиной такого решения власти называют действующее военное положение.

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Марина Совина
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