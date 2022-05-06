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В Киеве запретили празднование Дня Победы

Власти Киева запретили массовые мероприятия в День Победы 9 мая

Фото: РИА Новости

Власти Киева запретили массовые праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на киевский горсовет.

Причиной такого решения власти называют действующее военное положение. Кроме того, по информации горсовета, в этот день улицы города будут усиленно патрулироваться.

При этом все желающие смогут «возложить цветы», отмечают городские власти.

Ранее сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Аналогичное решение предлагают принять и литовские депутаты, обвинившие Россию в «геноциде» украинского населения.

В Грузии группа оппозиционных депутатов разработала законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. В пояснительной записке они указали, что 8 мая День Победы над фашизмом отмечают во многих европейских странах, а 9 мая он празднуется по устоявшейся со времен СССР традиции в России и постсоветских государствах.

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Алевтина Запольская
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