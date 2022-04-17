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В Грузии задумались о переносе Дня Победы

В Грузии оппозиция разработала законопроект о переносе Дня Победы с 9-го на 8 мая

Фото: Леван Авлабрели / РИА Новости

В Грузии группа оппозиционных депутатов парламента разработала законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9-го на 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс страны. Его авторами выступили депутаты партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе, Теона Акубардия, а также Армаз Ахвледиани из группы «Лело — партнерство для Грузии» и независимый депутат Тариел Накаидзе.

В пояснительной записке они указали, что 8 мая День Победы над фашизмом отмечают в Великобритании, США и Европе, а также в странах Прибалтики и на Украине, в то время как 9 мая он празднуется по устоявшейся со времен СССР традиции в России и постсоветских государствах.

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Любовь Ширижик
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