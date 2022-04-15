В Литве предложили сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине»

Литовские депутаты предложили отметить 9 мая «день памяти жертв геноцида на Украине»

Группа депутатов сейма Литвы предложила сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок к закону о памятных датах, передает РИА Новости.

В документе литовские депутаты обвинили Россию в «геноциде» украинского населения.

Отмечается, что инициаторами поправок стали 16 депутатов сейма, среди которых спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, глава Министерства иностранных дел (МИД) Габриелюс Ландсбергис и министр юстиции Эвелина Добровольска.

Ранее стало известно, что сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Соответствующий закон был утвержден за сутки. 9 мая станет траурным днем, будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия.

На инициативу латвийских властей отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, до событий на Украине Латвия «вынуждена была терпеть» День Победы.