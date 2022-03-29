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В МИД России прокомментировали отказ Латвии от празднования 9 Мая

Захарова назвала Украину предлогом для отказа Латвии от празднования Дня Победы
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициативу властей Латвии отказаться от празднования 9 Мая. События на Украине она назвала лишь предлогом для такого решения, передает ТАСС.

По мнению Захаровой, до событий на Украине Латвия «вынуждена была терпеть» День Победы. «Латвия давно имеет дурную репутацию страны, в которой на самом высоком уровне предпринимаются попытки фальсификации истории нацизма. Фиксируются многочисленные случаи осквернения мемориалов памяти тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, поэтому все-таки злобные, реваншистские рестрикции, они оскорбляют память жертв Второй мировой войны», — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в стране запрещена красноармейская символика.

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Кроме того, представитель МИД раскритиковала отсутствие реакции на инициативу властей Латвии со стороны международных институтов.

Ранее сообщалось, что глава полиции Латвии Армандс Рукс приравнял собрание людей на 9 Мая к поддержке «агрессора».

9 Мая в Латвии, как и во многих других европейских странах, не считается государственным праздником — день завершения Второй мировой войны отмечается 8 мая. Президент Латвии Эгил Левитс считает, что празднование 9 Мая ассоциируется с Россией и должно попасть под запрет.

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Алиса Реброва
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