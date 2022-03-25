Полиция Латвии приравняла собрание людей на 9 Мая к поддержке «агрессора»

Глава полиции Латвии назвал празднование Дня Победы поддержкой «агрессора»

Власти Латвии в очередной раз продемонстрировали неоднозначное отношение к празднованию Дня Победы в республике. Глава полиции Латвии Армандс Рукс приравнял собрание людей на 9 Мая к поддержке «агрессора», передает Sputnik в Telegram-канале.

«Всех, кто думает об этой ситуации, я бы призвал задуматься о том, что, празднуя 9 мая в этом году, вы даете силу агрессору, который будет следить за тем, что происходит в Латвии, и мы не должны этого допустить», — заявил Рукс. Среди последствий проведения собраний и шествий на День Победы глава латвийский полиции назвал усиление раскола в обществе.

9 мая в Латвии, как и в других странах Европейского союза, не считается государственным праздником — латыши отмечают день завершения Второй мировой войны 8 мая. Расхождение дат дает возможность иначе расценивать массовые акции в этот день. «9 мая — праздник страны-агрессора России. Это не праздник Латвии. Отмечать его означает поддерживать международное преступление», — заявлял 22 марта президент республики Эгил Левитс.

Кампания против пророссийских символов развернулась в странах Прибалтики с новой силой после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. В Риге и Вильнюсе переименовали улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В парламенте Латвии в первом чтении приняли закон, запрещающий демонстрацию георгиевских лент и литеры «Z».