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В Литве предложили крупные штрафы за ношение георгиевской ленты и литеры Z

В сейме Литвы предложили взимать штраф до 500 евро за литеру Z и георгиевскую ленту

Фото: Shutterstock

В Литве депутаты сейма предложили внести поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые бы фактически приравняли георгиевскую ленту и литеру Z к нацистской символике. Авторами законопроекта выступили депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Об этом сообщает Delfi.

Георгиевская лента и символ Z, по мнению Ошмянскене и Йонаускаса, стали символами «российской агрессии» и «российской пропаганды». С помощью него, утверждают литовские депутаты, «пятая колонна в Литве» запугивает и терроризирует «дружественный Украине бизнес» и жителей.

Законодатели считают необходимым запретить ношение, демонстрацию и распространение подобных символов в любом виде. За это литовские парламентарии предложили взимать крупный штраф в размере от 300 до 500 евро.

По действующим законам в Литве запрещается распространение и использование атрибутики с изображением нацистских и коммунистических символов.

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После начала российской спецоперации на Украине в Прибалтике произошло несколько громких инцидентов. Так, в Латвии создали аналог украинского сайта «Миротворец», куда включили всех латышей, кто якобы поддерживает спецоперацию. При этом власти назвали существование ресурса правом на свободу слова. В то же время латышские правоохранители задержали блогера Кирилла Федорова, который вел Telegram-канал по военной тематике и не скрывал симпатий к России.

Вильнюс и Рига также переименовали в честь Украины улицы, на которых расположены российские посольства.

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Дмитрий Настасьев
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