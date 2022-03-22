МИД России потребовал освободить задержанного в Риге независимого эксперта Федорова

Москва потребовала освободить задержанного в Риге блогера, независимого эксперта Кирилла Федорова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

«Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине», — заявила Захарова. Задержание Федорова она назвала «правовым беспределом».

Рига, считает официальный представитель МИД РФ, вновь демонстрирует «нарушение международных обязательств в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась». Обращения России к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без ответа, отметила Захарова. «Складывается устойчивое впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Риге арестовали автора русскоязычного YouTube-канала по военной тематике «История оружия» Кирилла Федорова. Обозреватель не скрывал своих пророссийских взглядов и публиковал разборы хода спецоперации на Украине. Блогер решил эмигрировать в Россию, но перед отъездом его задержали.