В Латвии арестовали автора русскоязычного YouTube-канала по военной тематике

Автора русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Федорова арестовали в Риге

В Риге арестовали автора русскоязычного YouTube-канала по военной тематике «История оружия» Кирилла Федорова. Об этом 21 марта сообщил Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что канал стал одной из главных патриотических площадок, где публиковались разборы хода спецоперации на Украине, обозреватель не скрывал своих пророссийских взглядов.

Федорову начали поступать регулярные угрозы и требования сменить направленность роликов на антироссийскую, пишет Readovka. Блогер решил эмигрировать в Россию, но перед самым отъездом, 17 марта, он был задержан органами государственной безопасности Латвии без объявления причин. Спустя положенные по закону 48 часов его не отпустили.

Отмечается, что задержание произошло по обращению латвийских властей, ему вменяется сотрудничество с Россией, также обозревателю, как гражданину Латвии, планируют предъявить обвинение в госизмене. Родственники Федорова проживают в Риге, на них также оказывается давление.

Ранее стало известно о похищении в Киеве известного политолога и публициста Дмитрия Джангирова. Эксперт сознательно не захотел уезжать из украинской столицы. После задержания на его странице в соцсетях стали появляться провластные публикации.

