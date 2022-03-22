Госинспекция Латвии назвала свободой слова создание разжигающего ненависть сайта

Власти Латвии оправдали создание аналога «Миротворца» в стране правом на свободу слова

Государственная инспекция данных Латвии не нашла нарушений в создании в стране сайта-аналога украинского «Миротворца». По мнению властей, представленные там данные обработаны с учетом права на свободу слова. Об этом сообщает Delfi.

Власти Латвии не сочли незаконным создание в стране сайта с «черным списком» людей, куда попадают граждане и уроженцы Латвии, поддерживающие российскую спецоперацию на Украине. Сайт myrotvorets.team похож на украинский портал «Миротворец», где собирают данные о всех публичных личностях, замеченных в «антиукраинских» действиях или высказываниях. Ранее Европарламент принял резолюцию, осудившую «Миротворец» как сайт, разжигающий ненависть.

Однако ни государственная полиция, ни служба государственной безопасности Латвии не заинтересовались проектом, сославшись на то, что не получали заявлений о правонарушениях от кого-либо. Латвийская государственная инспекция данных оправдала размещение личной информации на сайте правом на свободу слова. «Реализуя право на свободу слова, у лица есть право на обработку данных, если это делается с целью опубликовать информацию, касающуюся общественных интересов», — ответили на запрос в инспекции.

О появлении аналога «Миротворца» в Латвии стало известно в начале марта. Среди создателей сайта есть украинцы. На данный момент на портал в открытый доступ выложили данные более 100 уроженцев Латвии, которых администраторы охарактеризовали как «антилатвийских провокаторов» и «пропагандистов русского мира». Против проекта уже высказались несколько общественных деятелей Латвии.

21 марта в Риге арестовали военного эксперта Кирилла Федорова, который вел собственный блог, высказывая в нем симпатии спецоперации России. Москва потребовала освободить Федорова, также ссылаясь на свободу слова.