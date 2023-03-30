Белый дом призвал американцев покинуть Россию

Белый дом призвал всех граждан США покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

Администрация США призывает всех американских граждан покинуть Россию в свете ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Я хочу подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предупреждению правительства США не ездить в Россию. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — заявила официальный представитель администрации США.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также отреагировал на арест Гершковича, призвав американских граждан покинуть Россию.

Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.