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19:58, 30 марта 2023Мир

Белый дом призвал американцев покинуть Россию

Белый дом призвал всех граждан США покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

Фото: Alexander Drago / Reuters

Администрация США призывает всех американских граждан покинуть Россию в свете ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Я хочу подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предупреждению правительства США не ездить в Россию. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — заявила официальный представитель администрации США.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также отреагировал на арест Гершковича, призвав американских граждан покинуть Россию.

Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.

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Глеб Бажуткин
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