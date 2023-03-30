Госдепартамент США отреагировал на арест американского журналиста

Глава Госдепа Блинкен после ареста журналиста WSJ призвал граждан США покинуть Россию

США обеспокоены ситуацией с арестом в России американского гражданина и журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать и репрессировать журналистов, а также представителей гражданского общества», — заявил Блинкен, призвав всех граждан США покинуть Россию.

Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.