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19:30, 30 марта 2023Мир

Госдепартамент США отреагировал на арест американского журналиста

Глава Госдепа Блинкен после ареста журналиста WSJ призвал граждан США покинуть Россию

Фото: Stefani Reynolds / Pool / Reuters

США обеспокоены ситуацией с арестом в России американского гражданина и журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать и репрессировать журналистов, а также представителей гражданского общества», — заявил Блинкен, призвав всех граждан США покинуть Россию.

Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.

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Глеб Бажуткин
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