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США посоветовали американцам немедленно уезжать с Украины

Госдеп США рекомендовал американцам немедленно уезжать с Украины из-за России и COVID-19

Фото: Pixabay

Госдепартамент США посоветовал американцам начать немедленно уезжать с Украины, используя коммерческие или иные частные виды транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

«Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частные транспорт», — говорится в сообщении.

Также Госдеп указал, что рекомендовано не ездить на Украину якобы из-за возросшей угрозой военных действий от России, а также из-за COVID-19. В предупреждении отмечается, что власти США не смогут эвакуировать сограждан в случае военных действий, которые могут начаться в «любой момент».

При этом ранее рекомендация звучала как «следует задуматься об отъезде».

26 января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

Марина Совина
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