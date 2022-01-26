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В США призвали своих граждан уезжать с Украины

Посольство США в Киеве призвало американских граждан немедленно уехать с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте диппредставительства.

Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

В посольстве также заявили, что готовы предоставить американцам ссуды на репатриацию в том случае, если они не могут самостоятельно приобрести себе билет на самолет до Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США распорядился организовать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины. В качестве причины такого решения была указана «сохраняющаяся угроза военных действий со стороны России».

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Георгий Нестеров
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