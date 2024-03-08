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02:03, 8 марта 2024Россия

Симоньян прокомментировала предупреждения посольств США и Британии о терактах

Симоньян: США и Британия скоординировано сообщили об угрозе терактов в Москве
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала предупреждения посольств США и Великобритании об угрозе терактов в Москве 8 марта. Она указала на то, что соответствующую информацию необходимо передавать по линии спецслужб.

Симоньян отметила, что послы двух стран скоординировано предупредили о якобы готовящихся терактах и призвали избегать массовых мероприятий в российской столице.

«Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — заявила она.

Ранее стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в одном из административных зданий Республики Карелия в четверг, 7 марта. Его планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб.

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      Марина Совина
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