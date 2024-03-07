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15:07, 7 марта 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

ФСБ пресекла в Карелии теракт по заданию СБУ с участием гражданина Белоруссии

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в одном из административных зданий Республики Карелия в четверг, 7 марта. Его планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб.

Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца

пресс-служба ФСБ

Террорист был в розыске в Белоруссии из-за оскорбления Лукашенко

Злоумышленник был членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске с сентября 2022 года.

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

Он проходил обвиняемым по уголовной статье 368 за оскорбление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В России он находился с марта, готовясь к совершению теракта — такое задание он получил от кураторов в Telegram.

Белоруса удалось выследить накануне в лесу недалеко от деревни Тукса, где он прятал взрывное устройство.

Ликвидация террориста попала на видео

ФСБ обнародовала оперативное видео с попыткой задержания Николая Алексеева, готовившего теракт в Карелии.

На кадрах бойцы спецназа блокируют подозреваемого в заброшенном здании. Преступник отказывается сдаваться, открывая огонь из огнестрельного оружия, после чего силовики ликвидируют его на месте. Далее взрывотехник выкладывает компоненты бомбы. Возбуждено уголовное дело. У террориста изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

Ранее СБУ попыталась организовать теракт в отношении главы Крыма

В начале февраля ФСБ в Симферополе предотвратила теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, который попытались совершить трое россиян, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ).

Кураторы дали им задание подорвать кортеж из двух машин. При задержании у фигурантов изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. При этом покушение на Аксенова по заданию СБУ было организовано не впервые.

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В конце февраля спецслужбы предотвратили теракт, который готовился по заданию СБУ против политика в Запорожской области, имя которого не раскрывалось. Преступник прикинулся инвалидом, сделал вид, что упал у машины, и в это время закрепил взрывное устройство под авто, после чего встал и пошел, прихрамывая, дальше. При задержании его ликвидировали.

Позже, в начале марта, на пункте пропуска «Джанкой» при въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили под днищем автомобиля СВУ. За рулем был сотрудник правоохранительных органoв Херсонской области. Само устрoйство было изготовлено из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на Украину странами НАТО.

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      Анастасия Алимпиева
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