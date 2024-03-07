Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 7 марта 2024Силовые структуры

Ликвидация ФСБ готовившего теракт в Карелии попала на видео

ФСБ показала видео ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт в административном здании российского региона

ФСБ обнародовала оперативное видео с ликвидацией гражданина Белоруссии, готовившего теракт в Карелии. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые блокируют подозреваемого в заброшенном здании. На предложение сдаться мужчина открыл огонь по силовикам, в результате он был уничтожен. Взрывотехник выкладывает компоненты бомбы.

Ликвидированный террорист планировал устроить подрыв здания в городе Олонце. Его разыскивали белорусские правоохранители за оскорбление президента Александра Лукашенко.

Ранее 7 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из административных зданий Республики Карелия. Преступление готовил гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб. Он являлся членом запрещенного националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске. Его ликвидировали при попытке задержания.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Путин похвалил действия армейской авиации на поле боя

      В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

      Минобороны раскрыло подробности пожара в танковом училище в Казани

      Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

      Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

      Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

      Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

      «Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

      Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше