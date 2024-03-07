Ликвидация ФСБ готовившего теракт в Карелии попала на видео

ФСБ показала видео ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии

ФСБ обнародовала оперативное видео с ликвидацией гражданина Белоруссии, готовившего теракт в Карелии. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые блокируют подозреваемого в заброшенном здании. На предложение сдаться мужчина открыл огонь по силовикам, в результате он был уничтожен. Взрывотехник выкладывает компоненты бомбы.

Ликвидированный террорист планировал устроить подрыв здания в городе Олонце. Его разыскивали белорусские правоохранители за оскорбление президента Александра Лукашенко.

Ранее 7 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из административных зданий Республики Карелия. Преступление готовил гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб. Он являлся членом запрещенного националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске. Его ликвидировали при попытке задержания.