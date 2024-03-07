ФСБ предотвратила теракт в административном здании российского региона

ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Карелии

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта в одном из административных зданий Республики Карелия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Теракт в российском регионе планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения. Уточняется, что мужчина по заданию украинских спецслужб изъял из оборудованного схрона самодельное взрывное устройство и средства поражения, чтобы совершить подрыв одного из административных зданий в городе Олонец. Во время задержания злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия и был ликвидирован силовиками.

Как сообщает ведомство, террорист был членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области за организацию ячейки запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

