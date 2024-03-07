Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 7 марта 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в административном здании российского региона

ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Карелии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта в одном из административных зданий Республики Карелия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Теракт в российском регионе планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения. Уточняется, что мужчина по заданию украинских спецслужб изъял из оборудованного схрона самодельное взрывное устройство и средства поражения, чтобы совершить подрыв одного из административных зданий в городе Олонец. Во время задержания злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия и был ликвидирован силовиками.

Как сообщает ведомство, террорист был членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области за организацию ячейки запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

      Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

      Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

      Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

      Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

      «Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

      Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

      В ЕС предложили ввести новые санкции против России из-за Навального

      Путин назвал самые важные для него события в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше