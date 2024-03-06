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17:27, 6 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала «положенца» за организацию в российской колонии ячейки АУЕ

В России ФСБ задержала «положенца» за организацию ячейки АУЕ в колонии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали ранее судимого жителя Зимовниковского района Ростовской области за организацию ячейки запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина, отбывая наказание за грабеж, осуществлял в исправительной колонии №5 деятельность запрещенного движения, а также представлял там интересы воров в законе. Фигурант управлял преступной средой, пропагандировал идеологию АУЕ, собирал и распределял деньги, а также выступал в роли судьи во время разрешения конфликтов заключенных.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).

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      Илона Палей
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