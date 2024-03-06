В Крыму ФСБ раскрыла ячейку запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

В Крыму ФСБ пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, исламисты вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Они распространяли в Крыму террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.