Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 6 марта 2024Силовые структуры

В Крыму ФСБ раскрыла ячейку запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму ФСБ пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, исламисты вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Они распространяли в Крыму террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      В России ответили на заявление США о «военном сюрпризе» от Украины

      В Москве украли КамАЗ тюльпанов на 3 миллиона рублей

      «Газпром» подал в суд на владельца польского участка газопровода Ямал — Европа

      Воспитательница детского сада приняла страшную болезнь за кишечную инфекцию

      МИД России потребовал ответа от послов ЕС об их деятельности

      Рогов сообщил о теракте в Бердянске

      Пугачева ответила на критику по поводу отъезда из России

      В Крыму ФСБ раскрыла ячейку запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

      В России вырастут пенсии у прабабушек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше