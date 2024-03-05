Задержанных ФСБ членов террористической ячейки осудили в российском регионе

В Екатеринбурге членов террористической ячейки осудили на 14 и 18 лет

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил двух участников запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») к 18 и 14 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Фигурантов признали виновными по частям 1 и 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации») и статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Один из них в тюрьме проведет первые 6 лет, второй — 5,5 года, оставшийся срок они будут отбывать в колонии особого режима.

Установлено, что в период с 2017 по 2021 год фигурант, неоднократно судимый за участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», продолжил организовывать деятельность его структурного подразделения в Челябинской области, а также вместе с подельником вовлекать в террористическое сообщество новых участников. Преступление пресекли сотрудники ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили участников террористического сообщества, организованного в исправительной колонии Калмыкии.