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12:11, 5 марта 2024Силовые структуры

Пять заключенных получили сроки за участие в ячейке террористов в российской ИК

В Ростове-на-Дону осудили участников террористического сообщества в ИК Калмыкии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пяти заключенным, вступившим в колонии в запрещенную в России террористическую организацию «Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ислама Исраилова, Ахмеда Шамсудинова, Магомеда Магомедова, Арсена Мисриханова, Мердена Мерденова признали виновными по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Установлено, что ячейка была создана в 2013 году на территории одного из исправительных учреждений по Республике Калмыкия. Фигуранты, отбывающие наказания, вступили в сообщество и стали его активными участниками. Они подчинялись общим принципам и нормам поведения, изучали террористическую идеологию и экстремистские материалы, а также посещали лекции, которые проводили другие члены ячейки.

В результате суд назначил Исраилову и Магомедову по восемь лет колонии особого режима, Мерденову, Мисриханову и Шамсудинову — от семи до девяти лет и шести месяцев колонии строгого режима. Свою вину они не признали.

30 ноября 2023 года в Ростове-на-Дону осудили семерых создателей террористического сообщества.

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      Илона Палей
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