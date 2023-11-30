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19:52, 30 ноября 2023Силовые структуры

Семеро россиян получили сроки за создание террористического джамаата в колонии

Семерых российских заключенных осудили за создание террористического джамаата

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Семеро российский заключенных получили сроки от 8 до 11 лет колонии за создание террористического сообщества. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили «Ленте.ру» в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, в 2013 году, отбывая наказание на территории исправительного учреждения в Республике Калмыкия, осужденные создали запрещенную в России террористическую организацию «Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат». Они проводили публичные религиозные занятия, призывая соратников к осуществлению террористической деятельности и оправдывали терроризм. Среди заключенных велась активная работа по пропаганде и вербовке.

Став участниками данного сообщества, каждый из подсудимых подчинялся существовавшим в нем общим принципам и установленным нормам поведения.

Деятельность джамаата в 2019 году была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

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      Владимир Седов
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