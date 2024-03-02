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07:46, 2 марта 2024Россия

На въезде в Крым на днище автомобиля нашли самодельное взрывное устройство

РИА: самодельное взрывное устройство нашли на днище машины при въезде в Крым

Фото: pixabay.com

Самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов иностранного производства обнаружено на днище автомобиля при въезде в Крым с севера на пункте пропуска «Джанкой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры республики.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники ФСБ России в пункте пропуска досмотрели машину, следовавшую в Крым. За рулем находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на днище под водительским сидением.

Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего взрывотехники обезвредили СВУ. Эксперты пришли к выводу, что оно изготовлено из иностранных компонентов, поставляемых на Украину странами НАТО.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва мэрии с использованием взрывного устройства в Рубцовске Алтайского края. Тогда же сотрудники ФСБ задержали мужчину 1988 года рождения, который планировал совершить теракт по указанию украинских спецслужб. Он рассказал, что собирался спрятать самодельное взрывное устройство (СВУ) в ведре с грибами.

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