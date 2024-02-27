Стали известны подробности об обвиняемом в подготовке теракта россиянине

Обвиняемого в подготовке теракта на Алтае мужчину интересовал «Уралвагонзавод»

Мужчина, готовивший теракт на центральной площади в День города Рубцовска, изначально должен был провести разведку на «Уралвагонзаводе». Такие подробности стали известны РИА Новости.

Он рассказал, что связался через Telegram с представителем легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), так как хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Однако сначала кураторы попросили его выполнить задание в Алтайском крае: провести разведку на интересующем их «Уралвагонзаводе». Позже цель сменилась на администрацию Рубцовска.

Ранее россиянин рассказал, что хотел замаскировать бомбу грибами для взрыва. Обвиняемый отмечает, что операция была очень рискованной, и он бы, скорее всего, не выжил.

4 октября 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта с использованием взрывного устройства. Силовики задержали гражданина России 1988 года рождения, который в 2022 году выехал за границу и вступил в состав террористического формирования, после чего получил указания приехать в Алтайский край и заложить бомбу в здание администрации Рубцовска. В ходе обыска у него было изъято полтора килограмма взрывчатки.

Сейчас против него возбуждены дела по статье о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Россиянину грозит пожизненный срок.