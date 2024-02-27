Россиянин спланировал замаскировать бомбу грибами для взрыва в День города

На Алтае мужчина хотел маскировать бомбу грибами для взрыва в День города

В Алтайском крае мужчина, готовивший взрыв на центральной площади в День города Рубцовска, планировал замаскировать бомбу грибами. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что изготовил сначала пробную партию пороха, затем закупил компоненты для бомбы и телефон. Он должен был также купить грибы и положить наверх ведра, чтобы компонентов было не видно.

Обвиняемый думает, что его задержали вовремя. Ведь силовикам удалось предотвратить трагедию.

4 октября 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта с использованием взрывного устройства. Они задержали гражданина России 1988 года рождения, который в 2022 году выехал за границу и вступил в состав террористического формирования, после чего получил указания приехать в Алтайский край и заложить бомбу в здание администрации Рубцовска. В ходе обыска у него изъято полтора килограмма взрывчатки.

Сейчас против него возбуждены дела по статье о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Россиянину грозит пожизненный срок.