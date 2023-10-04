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07:19, 4 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе предотвратили теракт в здании администрации

ФСБ предотвратила попытку подрыва здания администрации в Рубцовске

Фото: Pixabay

В Алтайском крае сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта. Завербованный украинскими спецслужбами мужчина предпринял попытку взорвать здание администрации города Рубцовска, сообщает РИА Новости.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области, оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России 1988 года рождения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что целью его приезда в регион было совершение теракта по заданию проукраинской организации. По данным ФСБ, в 2022 году злоумышленник, уроженец Челябинской области, выехал за границу и вступил в состав террористического формирования, после чего получил указания приехать в Алтайский край и заложить самодельное взрывное устройство в здание администрации города Рубцовска.

В ходе обыска места его проживания были обнаружены и изъяты различные компоненты и прекурсоры, с помощью которых можно изготовить бомбу.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Урюпинска Волгоградской области Михаила Филатова за совершение теракта в виде поджога военкомата.

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