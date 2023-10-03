Россиянина признали виновным в теракте и посадили на 12 лет за поджог военкомата

Житель Урюпинска поджег военкомат и сел на 12 лет за теракт

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Урюпинска Волгоградской области Михаила Филатова за совершение теракта в виде поджога военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный проведет первые три года в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2022 года мужчина нашел в интернете инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств, закупил компоненты и изготовил 11 коктейлей Молотова.

Ночью 26 сентября 2022 года Филатов приехал к военкомату, облил бензином входную дверь в здание и кинул коктейли Молотова. В результате началось возгорание. В этот момент в военкомате было два человека, которые сумели выбежать из здания через запасной выход.