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09:25, 4 октября 2023Силовые структуры

Признание готовившего теракт россиянина по указанию Украины попало на видео

ФСБ: челябинец признался, что готовил теракт в Рубцовске по указанию Украины
Начало событий в новости В российском регионе предотвратили теракт в здании администрации

Уроженец Челябинской области да признательные показания о том, что был завербован украинскими спецслужбами для совершения теракта в Рубцовске Алтайского края. Об этом он заявил на оперативном видео ФСБ, опубликованном Telegram-каналом Mash.

На кадрах видно, как мужчина идет по улице, когда его скручивают силовики. Показаны компоненты для изготовления взрывного устройства. Задержанный говорит, что был завербован куратором с Украины и готовился взорвать администрацию Рубцовска.

Ранее 4 октября ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта с использованием взрывного устройства. Задержан гражданин России 1988 года рождения, который в 2022 году выехал за границу и вступил в состав террористического формирования, после чего получил указания приехать в Алтайский край и заложить бомбу в здание администрации Рубцовска. В ходе обыска у него изъято полтора килограмма взрывчатки.

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    Любовь Ширижик
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