Завербованный Украиной россиянин рассказал о подготовке теракта в Алтайском крае

Готовивший теракт в Рубцовске собирался спрятать СВУ в ведре с грибами

На готовившего взрыв в здании администрации россиянина возбудили еще шесть дел

Начало событий в новости На готовившего взрыв в здании администрации россиянина возбудили еще шесть дел

Житель Челябинской области, готовивший теракт в администрации Рубцовска Алтайского края, собирался спрятать самодельное взрывное устройство (СВУ) в ведре с грибами. Мужчина рассказал о подготовке преступления, передает РИА Новости.

По его словам, он уехал из России, скрываясь от мобилизации. За границей его завербовала запрещенная в России украинская террористическая организация «Легион "Свобода России"». Ему дали задание провести разведку на предприятии концерна «Уралвагонзавод» в Рубцовске, но позже мужчине поручили совершить взрыв в администрации города. Он изготовил бомбу мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и планировал спрятать его в ведре с грибами. Привести ее в действие диверсант намеревался в День города рядом с мэрией.

Однако его обезвредили сотрудники ФСБ в октябре 2023 года и предотвратили теракт. Мужчина заявил, что раскаялся и выразил готовность рыть окопы на СВО, чтобы искупить вину.

Против него возбуждено шесть уголовных дел о незаконном обороте взрывчатых веществ, участие в деятельности террористической организации, обучение в целях осуществления диверсионной деятельности.

ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва мэрии с использованием взрывного устройства в Рубцовске 4 октября 2023 года. Тогда же ее сотрудники задержали мужчину 1988 года рождения, который планировал совершить теракт в здании по указанию украинских спецслужб.