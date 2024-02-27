На готовившего взрыв в здании администрации россиянина возбудили еще шесть дел

ФСБ: на готовившего взрыв в мэрии Рубцовска мужчину завели еще 6 уголовных дел

На мужчину, готовившего взрыв в администрации Рубцовска по заданию террористического формирования, завели еще шесть уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В отношении уроженца Челябинской области возбуждены дела по статьям 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), 30 по 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства»), 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Все они вместе с ранее возбужденным делом за покушение на теракт и незаконное хранение взрывчатых веществ объединены в одно производство.

ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва мэрии с использованием взрывного устройства в Рубцовске 4 октября 2023 года. Тогда же ее сотрудники задержали мужчину 1988 года рождения, который планировал совершить теракт в здании по указанию украинских спецслужб.

