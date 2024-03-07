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13:08, 7 марта 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

Убитый ФСБ террорист был в розыске в Белоруссии из-за оскорбления Лукашенко

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Ликвидированным в Карелии террористом оказался 49-летний гражданин Белоруссии, который был объявлен в родной стране в федеральный розыск в сентябре 2022 года. Подробности стали известны Telegram-каналу SHOT.

Мужчина проходил обвиняемым по уголовной статье 368 («Оскорбление президента Республики Белоруссия»). С марта он был в России, где хотел совершить теракт в здании администрации Олонецкого района в Карелии. Это задание он получил от кураторов в Telegram.

Вечером 6 марта мужчину выследили в лесу недалеко от деревни Тукса, где он прятал взрывное устройство. Его попытались задержать, но злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия и был ликвидирован силовиками. Таким образом сотрудники ФСБ предотвратили теракт.

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