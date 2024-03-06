Автомобиль противника Зеленского обстреляли из автомата в Испании. Что известно о покушении на Анатолия Шария?

Украинский блогер Шарий заявил о попытке покушения на него в Испании

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий заявил о нападении вооруженных людей на его автомобиль. Инцидент произошел в Испании, где он проживает уже больше трех лет.

По словам Шария, в нападении участвовали двое неизвестных. Он утверждает, что один из них обстрелял машину из автомата с глушителем, а второй в это время стоял на подхвате.

Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль из автомата с глушителем Анатолий Шарий Украинский оппозиционный блогер

Украинский блогер сообщил, что нападение произошло посреди улицы. Его охрана самостоятельно разыскивает оружие и гильзы на месте происшествия, а также опрашивает местных жителей. Шарий уточнил, что ему удалось найти свидетелей, которые видели нападавшего. При этом, по его словам, полиция Испании не стала перекрывать дороги и проводить опрос людей, которые находились на месте происшествия.

Шарий обвинил в покушении Зеленского

Шарий назвал заказчиком убийства президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, об этом свидетельствует «вонь», разошедшаяся по украинским СМИ, и тот факт, что нападавшему дали сбежать с места преступления.

Судя по вони в отечественных "СМИ" и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают Анатолий Шарий Украинский оппозиционный блогер

По словам Шария, испанские силовики знали о готовящемся нападении

Украинский оппозиционер также сказал, что менее чем за неделю о готовящемся нападении от него узнали испанские силовики. При этом он подчеркнул, что в их распоряжении оказались лица и фамилии нападавших.

Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами, с фамилиями и так далее. Сегодня покушение происходит Анатолий Шарий Украинский оппозиционный блогер

Полиция Испании не подтвердила факт покушения

В то же время испанская полиция не подтвердила факт покушения на блогера. Так, корреспонденту ТАСС не стали комментировать эту информацию ни в национальной полиции Испании, ни в правоохранительных органах Каталонии.

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Расследование этого дела входит в компетенцию полиция Каталонии, заявили «Ленте.ру» в гражданской гвардии Испании. При этом представители испанской полиции заявили ТАСС, что они пока не в курсе произошедшего.

Шарий и ранее сообщал о нападениях на себя

Ранее Анатолий Шарий уже подвергался нападениям со стороны неизвестных. Так, в октябре 2023 года испанская газета elDiario сообщила, что его виллу в каталонском городе Таррагона забросали коктейлями Молотова.

По данным издания, на тот момент это нападение было самым жестоким из тех, которым ранее подвергался украинский оппозиционер. Незадолго до этого официальный Мадрид отклонил запрос Киева на экстрадицию блогера по обвинению в совершении государственной измены.

Украинские власти обвинили Шария в госизмене

В июле 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Шария в государственной измене. Обвинение было предъявлено заочно.

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По информации украинских спецслужб, оппозиционер сотрудничал с Федеральной службой безопасности и участвовал в подготовке и распространении видео с допросами украинских военнопленных, которые власти Украины называют постановочными. Позже эти кадры использовались для дискредитации руководства республики.

При этом сам Шарий утверждает, что никогда не сотрудничал с ФСБ. По его словам, он контактировал лишь с одним человеком, который ранее занимал пост в МВД Украины, не был осужден судом и сейчас находится на территории России.

Контакт был с одним человеком, не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в Российской Федерации. Самое странное, что этого я тоже не скрывал никогда. И СБУ это отлично известно Анатолий Шарий

Кроме того, 9 января 2023 года власти страны сообщили, что «Партия Шария» организовала подпольную ячейку в Днепре (Днепропетровске) для подготовки к массовым беспорядкам «в интересах Кремля». Сам блогер назвал подобные обвинения ахинеей, выдумывать которые «в манере Киева». Политическую организацию запретили еще в начале мая 2022 года.

В Испании ликвидировали российского летчика-перебежчика Кузьминова

Незадолго до покушения на Анатолия Шария в Испании ликвидировали российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины. Его тело с пулевыми ранениями нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Несмотря на слова министра обороны Испании Маргариты Роблес о том, что власти Испании не знали о настоящей личности Кузьминова, въехавшего в страну по украинскому паспорту, испанская газета El Mundo сообщила, что Мадрид владел информацией о его прибытии с первого дня.