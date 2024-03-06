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12:12, 6 марта 2024Бывший СССР

Шарий заявил об осведомленности силовиков Испании о готовящемся покушении

Шарий: силовики Испании получили информацию о готовящемся покушении

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Испанские силовики менее недели назад получили детальную информацию о готовящемся покушении на украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария. Об осведомленности испанских властей о нападении рассказал в своем Telegram-канале сам Шарий.

«Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами, с фамилиями и так далее. Сегодня покушение происходит», — заявил он.

В среду, 6 марта, Анатолий Шарий сообщил о нападении на его автомобиль. По его словам, двое неизвестных были вооружены автоматическим оружием с глушителями.

Ранее Шарий назвал ахинеей обвинения Службы безопасности Украины о подготовке «Партией Шария» беспорядков в Днепре. Он заявил, что ячейки его партии в Днепре не было, а доказательства, собранные СБУ, относятся к периоду двухлетней давности.

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      Александр Курбатов
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