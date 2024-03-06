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11:50, 6 марта 2024Бывший СССР

Украинский журналист Шарий сообщил о нападении на его автомобиль

Украинский журналист Шарий сообщил о покушении на его жизнь
Анатолий Шарий

Анатолий Шарий. Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале о нападении на его автомобиль двух людей с автоматическим оружием.

«Пытались обстрелять автомобиль из автомата с глушителем. Человек (стрелял — примечание Ленты.ру) один. Второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следил, когда я приезжаю», — сообщил Шарий, добавив, что теперь с этим будут разбираться испанская полиция и спецслужбы.

Ранее Анатолий Шарий заявлял, что его виллу в Испании закидывали коктейлями Молотова. Отмечается, что власти Испании ранее отклонили запрос Киева на экстрадицию блогера по обвинению в совершении государственной измены.

В июле 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Анатолию Шарию обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

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      Валентин Карант
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