Украинский журналист Шарий сообщил о нападении на его автомобиль

Украинский журналист Шарий сообщил о покушении на его жизнь

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале о нападении на его автомобиль двух людей с автоматическим оружием.

«Пытались обстрелять автомобиль из автомата с глушителем. Человек (стрелял — примечание Ленты.ру) один. Второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следил, когда я приезжаю», — сообщил Шарий, добавив, что теперь с этим будут разбираться испанская полиция и спецслужбы.

Ранее Анатолий Шарий заявлял, что его виллу в Испании закидывали коктейлями Молотова. Отмечается, что власти Испании ранее отклонили запрос Киева на экстрадицию блогера по обвинению в совершении государственной измены.

В июле 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Анатолию Шарию обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.