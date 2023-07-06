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15:54, 6 июля 2023Бывший СССР

На Украине заочно обвинили в госизмене блогера Шария

СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Шарию из-за видео с военнопленными
Анатолий Шарий

Анатолий Шарий. Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Анатолию Шарию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что блогеру предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Шарию, отмечают в СБУ, грозит пожизненный тюремный срок.

В ведомстве утверждают, что Шарий сотрудничал с ФСБ и принимал участие в подготовке и распространении якобы постановочных видео с допросами украинских военнопленных, которые позже были использованы для дискредитации руководства Украины.

Сам блогер уже отреагировал на обвинения. «Ни с каким ФСБ я никогда не контактировал, контакт был с одним человеком, не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в Российской Федерации. Самое странное, что этого я тоже не скрывал никогда. И СБУ это отлично известно», — написал Шарий.

В настоящее время блогер, по данным офиса генерального прокурора Украины, проживает в Испании.

В январе СБУ заявила, что запрещенная на Украине «Партия Шария» организовала в Днепре подпольную ячейку для подготовки к массовым беспорядкам. Блогер, являющийся основателем партии, назвал эти заявления «ахинеей».

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    Алевтина Запольская
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