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11:50, 10 января 2023Бывший СССР

Шарий ответил на обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

Украинский блогер Шарий назвал ахинеей обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Украинский блогер и политический деятель Анатолий Шарий ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в подготовке беспорядков в Днепре, назвав их ахинеей. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Выдумывать различные ахинеи» — в манере Киева, заявил Шарий, указав, что ячейки его партии в Днепре не было, а многие доказательства, собранные СБУ, относятся к периоду двухлетней давности.

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Василий Мека
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