Шарий ответил на обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

Украинский блогер Шарий назвал ахинеей обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

Украинский блогер и политический деятель Анатолий Шарий ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в подготовке беспорядков в Днепре, назвав их ахинеей. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Выдумывать различные ахинеи» — в манере Киева, заявил Шарий, указав, что ячейки его партии в Днепре не было, а многие доказательства, собранные СБУ, относятся к периоду двухлетней давности.