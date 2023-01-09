СБУ сообщила о подготовке «Партией Шария» беспорядков в Днепропетровске

СБУ заявила, что сумела разоблачить ячейку «Партии Шария» в Днепропетровске

Запрещенная на Украине «Партия Шария» организовала подпольную ячейку в Днепропетровске для подготовки к массовым беспорядкам «в интересах Кремля». Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Партия Шария» была запрещена в республике летом 2022 года как «пророссийская». Ее лидером является украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, который скрывается в Испании.

«Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сам Шарий заявил, что опубликованные СБУ «доказательства» сотрудничества его сторонников с Россией являются инструкциями «как требовать нормальных коммунальных услуг», которые партия публиковала в 2020 году. Также блогер назвал силовиков «тупорылыми животными» из-за преследования несогласных.

«Надеюсь, что все вы, беспредельная зеленковская шваль, занимающаяся преследованием ни в чем не повинных мирных людей в военное время, свое получите рано или поздно. Но обязательно», — написал журналист в своем Telegram-канале.

22 октября на Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских» партий по инициативе украинских спецслужб. Решение о запрете приняли на основании указа президента Владимира Зеленского. Последней из запрещенных стала Социалистическая партия.