Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 22 октября 2022Бывший СССР

На Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий по инициативе СБУ

На Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе СБУ

Фото: Unsplash

На Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем официальном Telegram-канале.

Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины — Кассационный административный суд отклонил ее апелляционную жалобу. Решение о запрете было принято на основании указа президента Владимира Зеленского. Перед этим СБУ собрала доказательства, подтверждающие «деструктивную деятельность» социалистов.

«Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России», — добавили в СБУ.

Ранее за поддержку России и организацию референдумов были запрещены партии «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины».

В СБУ отметили, что с начала спецоперации было начато более 80 досудебных расследований дел против нацбезопасности Украины.

26 апреля стало известно, что Верховная Рада Украины захотела запретить всем, кто являлся основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты любого уровня или президенты страны. Документ подразумевает изменения в законы, касающиеся «очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Шольц оценил вероятность разрастания украинского конфликта до мировой войны
В Белгородской области начали установку защитных сооружений
Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ
Гоген Солнцев пожаловался на скандалы с женой
У Бориса Джонсона появилось основание баллотироваться на пост премьера Британии
Военкор рассказал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки
На Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий по инициативе СБУ
Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос ношения хиджаба
На Украине покончил с собой ректор университета
Во Франции назвали фон дер Ляйен сумасшедшей за дотации Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.