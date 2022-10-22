На Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий по инициативе СБУ

На Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе СБУ

На Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем официальном Telegram-канале.

Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины — Кассационный административный суд отклонил ее апелляционную жалобу. Решение о запрете было принято на основании указа президента Владимира Зеленского. Перед этим СБУ собрала доказательства, подтверждающие «деструктивную деятельность» социалистов.

«Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России», — добавили в СБУ.

Ранее за поддержку России и организацию референдумов были запрещены партии «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины».

В СБУ отметили, что с начала спецоперации было начато более 80 досудебных расследований дел против нацбезопасности Украины.

26 апреля стало известно, что Верховная Рада Украины захотела запретить всем, кто являлся основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты любого уровня или президенты страны. Документ подразумевает изменения в законы, касающиеся «очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий».