На Украине запретили деятельность пророссийских партий

Верховная Рада Украины запретила деятельность пророссийских партий в стране

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, за принятие документа проголосовало 330 депутатов.

Предложение запретить пророссийские партии на Украине было озвучено 28 марта. Предполагается, что если партию запретят, имущество, средства и другие активы политсилы и ее структурных образований перейдут в собственность государства.

26 апреля стало известно, что Верховная Рада Украины захотела запретить всем, кто являлся основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты любого уровня или президенты страны. Документ подразумевает изменения в законы, касающиеся «очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий».

В число антиукраинских партий вошли: «Коммунистическая партия Украины», «Партия регионов», «Социал-демократическая партия Украины (объединенная)», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партия Шария», «Государство», «Левая оппозиция», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Союз левых сил», «Социалистическая партия Украины», «Оппозиционный блок». В списке также значатся «Социалисты», «Наши» и «Блок Владимира Сальдо» — их членам запрещено баллотироваться.

