На Украине предложили запретить «пророссийские партии»

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о процедуре запрета «пророссийских партий»

В Верховной Раде предложили запретить «пророссийские партии». Об этом сообщает радио Sputnik.

В парламенте Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру запрета деятельности соответствующих партий в республике. Документ предполагает, что в условиях военного положения в стране подобные дела будет рассматривать апелляционный административный суд в округе, включающем город Львов.

Судом апелляционной инстанции в таких ситуациях будет выступать Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда. Его решение будет приниматься как окончательное и не подлежащее кассационному обжалованию.

В том случае, если партию запретят, имущество, средства и другие активы политсилы и ее структурных образований перейдут в собственность государства.